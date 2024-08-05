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Zonguldak'ta Kaybolan Emekli Maden İşçisinin Cansız Bedeni Bulundu

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 12 gün önce evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 75 yaşındaki İsmet Abalı'nın cansız bedeni jandarmalar tarafından köyünden 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 12 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan emekli maden işçisi 75 yaşındaki İsmet Abalı'nın cansız bedeni köyünden 2 kilometre uzaklıkta jandarmalar tarafından bulundu.

Devrek ilçesine bağlı Güney Tabaklar köyü Abalıoğlu Mahallesi'nde ikamet eden emekli maden işçisi 75 yaşındaki İsmet Abalı'dan evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Dron, iz takip ve kadavra köpeklerinin yanı sıra komando ekipleri ve JASAT ekiplerinin aramaları sonucu yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı. Abalı'nın cansız bedeni, köyünden 2 kilometre uzaklıktaki alanda jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Devrek Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri yapılan Abalı'nın cenazesi köyünde toprağa verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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