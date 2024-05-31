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Zonguldak'ta Kaybolan Çocuk Sağ Salim Bulundu

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Güdüllü köyünde kaybolan çocuk, Jandarma ve köylülerin yoğun çabaları sonucu sağ salim bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Güdüllü köyünde, 31 Mayıs 2024 günü saat 00.10 sıralarında kaybolan çocuk, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve köylülerin yoğun çabaları sonucu sağ salim bulundu.

Kayıp çocuğun bulunması için geniş çaplı bir arama başlatıldı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından görevlendirilen 1 Jandarma Asayiş Komando Timi, 5 Jandarma Asayiş Timi, 1 İz Takip Köpeği, 1 Jandarma Trafik Timi, 1 İstihbarat Timi ve 1 Termal Dron dahil olmak üzere toplam 46 personel bölgeye sevk edildi. Ayrıca, Jandarma ekiplerine AFAD ekibi ve köylüler de destek verdi.

Arama çalışmaları sonucunda kayıp çocuk, 31 Mayıs 2024 günü saat 03.50 sıralarında kaybolduğu noktadan yaklaşık 4 km uzaklıkta, ormanlık alanda uyur vaziyette sağlıklı bir şekilde bulundu. Çocuk, hemen ailesine teslim edilerek güvenli bir şekilde evine döndü. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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