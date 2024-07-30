Zonguldak'ta kaybolan 90 yaşındaki adam ormanda sağ olarak bulundu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki 300 metre uzaklıktaki ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

Alaplı ilçesi Doğancılar köyünden bir kişi, 30 Temmuz 2024 tarihinde müracaatta bulunarak 90 yaşındaki babasının dün sabah 06.45 sıralarında kimseye haber vermeden evden çıkarak kaybolduğunu bildirdi. Müracaatta bulunan şahıs, babasının yaşından dolayı farklı hastalıkları olduğunu ve hayatından endişe duyduğunu belirtti.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından olay yerine 4 Jandarma Asayiş Timi, 1 adet termal kameralı dron, 1 iz takip köpeği ve 1 JASAT ekibi sevk edildi. Jandarma Asayiş ekipleri, AFAD ve köy halkının katılımıyla yapılan aramalar neticesinde, kayıp vatandaş 30 Temmuz 2024 günü saat 06.00 sıralarında kaybolduğu noktadan yaklaşık 300 metre uzaklıkta ormanlık alanda dikenli çalıların içerisinde sıkışmış bir şekilde sağ olarak bulundu.

Bulunan yaşlı adam, kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmesinin ardından tedavisinin tamamlanmasıyla ailesine teslim edildi. Jandarma yetkilileri, olayla ilgili gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti. - ZONGULDAK