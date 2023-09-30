Zonguldak'ta kavgada kafasına şişe kırılan şahıs hastanelik oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde arkadaşlarıyla otururken çıkan kavgada kafasında şişe kırılan bir şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın failini bulmak için çalışma başlattı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde arkadaşlarıyla otururken çıkan kavgada kafasında şişe kırılan şahıs hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kdz. Ereğli ilçesinde yaşandı. İddialara göre, Taner K. (30) ve birlikte bir mekanda oturdukları arkadaşları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Taner K.'nın kafasında şişe kırılınca yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ilk müdahalenin ardından Taner K.'yı hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olayın failini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK