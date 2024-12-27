Zonguldak'ta Kavga: 3 Kişi Yaralı, 3 Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ta çıkan kavgada baltayla 3 kişiyi yaralayan 7 şüpheliden 3'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Nizam Caddesi'nde dün meydana gelen olayda Barış K., Tülay K. ve eşi Tayfur K.'nin yaralanmasına sebep olan şüpheliler M.D. ve E.D. isimli yaşı küçük iki çocuğun yanı sıra İdris D., Gül K., Kemal D., Uğur K. ve Zara D.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla ifadeleri alınan şüphelilerden İdris D. (34), Uğur K. (30) ve Kemal D. (30) hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer 4 şüpheli ise Cumhuriyet Savcılığındaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Tutuklanan zanlılar, Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ZONGULDAK