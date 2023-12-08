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Zonguldak'ta Karı Koca Sobadan Zehirlenerek Hayatını Kaybetti

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Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Elime Kürekçi ve Eyüp Kürekçi isimli karı koca sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay, Hışıroğlu köyünde meydana geldi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Elime Kürekçi ve Eyüp Kürekçi isimli karı koca sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay Devrek ilçesine bağlı Hışıroğlu köyünde meydana geldi. İddiaya göre karı koca olduğu öğrenilen Elime Kürekçi ve Eyüp Kürekçi çifti soba zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybetti. Elime Kürekçi ve Eyüp Kürekçi isimli karı koca çifti Hışıroğlu köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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