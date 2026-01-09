Haberler

Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, Ereğli istikametinde karla mücadele çalışmalarıyla birlikte sürüyor. Meteoroloji uyarıları sonrası trafik ekipleri denetimlerini ve Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ereğli istikametinde ise karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ereğli istikametinde trafik ekipleri yol denetimlerini sürdürürken Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri de iş makineleri ile karla mücadelesini sürdürdü. Ekipler kar küremenin yanı sıra tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Trafik ekipleri denetimlerde kış lastiği olmayan sürücülerin geçişine ise izin vermedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte transferine kapıyı kapattığı isim
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu

7 dev şirkete şafak baskını! Gözaltılar var
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Dev derbi öncesi korkutan gelişme
'Veliaht prense' Trump'tan soğuk duş: Görüşmeyi düşünmüyorum

Veliaht prense Trump'tan soğuk duş! Video izlenince havaya girmişti