Zonguldak'ta Kamyonetin Çarptığı 15 Yaşındaki Yasin D. Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta kamyonetin kasasının çarptığı 15 yaşındaki Yasin D. hayatını kaybetti.

Acılık Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre odun yüklü 67 ABG 538 plakalı kamyonetin sürücüsü fırına odun bırakmak için aracını park etti. Kamyonetin kasasının açılması esnasında 15 yaşındaki Yasin D. başına aldığı darbe sonucu ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yasin D.'ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yasin D., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturması sürüyor. - ZONGULDAK