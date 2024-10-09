Zonguldak'ta Kamyonet Devrildi, Yaralı Yok

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dolgu alanında hafriyatı boşaltmak isteyen kamyonet devrildi.

İlçeye bağlı Balı Mahallesi'nde deniz kenarına dolgu yapmak için boşaltım yapan kamyonet devrildi. M.A. yönetimindeki kamyonet, malzeme boşaltımı sırasında kontrolden çıkarak devrildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, devrilen kamyonet, çevredeki bir kepçenin yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK