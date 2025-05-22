Zonguldak'ta Kamyon Çarpması: 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Kamyon Çarpması: 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
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Zonguldak'ta bir kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Rukiye Solmaz'a çarptı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kadın kurtarılamadı.

Zonguldak'ta çevre yolunda kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, S.A. yönetimindeki 28 AS 074 plakalı kamyon, çevre yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Rukiye Solmaz (80) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan yaşlı kadın ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü S.A.'nın polis merkezinde ifadesi alınırken Rukiye Solmaz'ın cenazesi yarın öğlen namazını müteakiben İnağzı Mahallesi'ndeki Hz. Hüseyin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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