Zonguldak'ta kamp yapan iç mimarın ölümüyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kamp yapan iç mimarın çadırın yakınında ölü bulunmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Bartu Can'ın otopsisinde çene altından mermi girişi tespit edilmesinin ardından jandarma tarafından oluşturulan özel ekip soruşturmayı derinleştirdi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde arkadaşlarıyla kamp yapan iç mimarın çadırın yakınında ölü bulunmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Yumurta Kayalıkları mevkisindeki kamp alanında 10 Eylül'de ölü bulunan Bartu Can'ın otopsisinde çene altından mermi girişi tespit edilmesinin ardından jandarma tarafından oluşturulan özel ekip soruşturmayı derinleştirdi.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay sabahı geçiş yaptıkları ilçeye giriş ve çıkış saatleri arasındaki zaman farkı tutmayan ikisi taksici 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler S.A, O.A. ile A.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolu Yumurta Kayalıkları mevkisinde kamp yapan iç mimar Bartu Can (32), 10 Eylül'de çadırın yakınında ölü bulunmuş, olaya ilişkin 19 Eylül'de gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Can'ın otopsisinde çene altından mermi girişi tespit edilmişti.