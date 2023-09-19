Zonguldak'ta kamp yapan iç mimar ölü bulundu, 3 kişi serbest bırakıldı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde arkadaşlarıyla kamp yapan iç mimarın çadırın yakınında ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 arkadaşı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili jandarma tarafından özel ekip oluşturuldu.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde arkadaşlarıyla kamp yapan iç mimarın çadırın yakınında ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 arkadaşı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Arkadaşlarıyla Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolu Yumurta Kayalıkları mevkisinde kamp yapan iç mimar Bartu Can'ın (32) 10 Eylül'de ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan Can'ın yapılan otopsisinde çene altından mermi girişi tespit edildiği, olayla ilgili jandarma tarafından özel ekip oluşturulduğu öğrenildi.???????