Zonguldak'ta Kafes-49 Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Zonguldak'ta eş zamanlı düzenlenen Kafes-49 operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

KOM Başkanlığı koordinesinde ülke geneli Tefecilere ve Dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine yapılan eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAFES-49" operasyonlarında Zonguldak'ta da operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere yapılan baskınlarda B.G. (24) ve M.G. (56) gözaltına alındı. Operasyonda 11 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi.

17 kişinin ifadesine başvurularak gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - ZONGULDAK