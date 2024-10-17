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Zonguldak'ta Kafa Kafaya Çarpışma: Bir Kişi Ağır Yaralı

Zonguldak'ta Kafa Kafaya Çarpışma: Bir Kişi Ağır Yaralı
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, diğer sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Olay, Orhanlar Mahallesi İhsan Öncel Caddesi'nde meydana geldi.

Y.C.P. yönetimindeki araç ile H.A.'nın kullandığı araç çarpıştı. Kazada H.A. yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırıldı. H.A.'nın bir ay önce ameliyat olduğu ve tedbir amaçlı müşahede altında tutulacağı öğrenildi. Diğer sürücü Y.C.P. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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