TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri! Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var

En çalışkan vekiller anketi! İlk 3 sırada sürpriz isimler var
Chery ve BYD'nin hangi illere yatırım yapacağı netleşti

Chery ve BYD'nin hangi illere yatırım yapacağı netleşti
Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
İstanbul'da borçtan icralık araç mezarlığında adeta servet yatıyor

Milyarlık servetin yüzüne bakan yok

Zonguldak'ta Kaçakçılık Operasyonu: Uyuşturucu ve Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Zonguldak'ta Kaçakçılık Operasyonu: Uyuşturucu ve Kaçak Alkol Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, kaçak alkol ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İki adrese yapılan baskınlarda ruhsatsız silahlar da bulundu. Yetkililer, suç ve suçlularla mücadelenin devam edeceğini açıkladı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesi amacıyla operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda damacanaların içerisinde litrelerce kaçak alkol ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kdz. Ereğli ilçesinde iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 1 ruhsatsız tabanca, 45 litre etil alkol, 15 adet alkol yapımında kullanılan aroma kiti, 11 litre el yapımı alkol, 1 adet alkol yapım aparatı ele geçirildi.

M.L.E. isimli şahıs hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında adli işlem yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaycuma ilçesinde gerçekleştirilen Önleyici Kolluk Devriyesi sırasında bir araçta uyuşturucu madde kullanıldığı ve ruhsatsız tabanca bulundurulduğunu tespit etti. Yapılan aramada 6 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı,

1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet 9mm tabanca fişeği ele geçirildi.

Ekipler, halkın huzur ve güvenliğini korumak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kazandığı para öyle böyle değil
img

Türkçe resmi dil ilan edildi
img

Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler

Ellerini ağzını bağlayıp acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı

Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı
Uçakta doğum yaptı, bebeğe verdikleri isim olayın önüne geçti

Uçakta doğum yaptı, bebeğe verdikleri isim olayın önüne geçti
İki ülkeye sınırı olan köyü uçuracak proje! Vatandaşlar sabırsızlıkla bekliyor

İki ülkeye sınırı olan köyü uçuracak proje! Sabırsızlıkla bekliyorlar
Arka Sokaklar dizisinde beklenmedik veda

Arka Sokaklar'da beklenmedik veda
Devrim Özkan, Torreira'yı çabuk unuttu! İşte yeni sevgilisi

Torreira'yı çabuk unuttu! İşte yeni sevgilisi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.