Zonguldak'ta Kaçakçılık Operasyonu: Uyuşturucu ve Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesi amacıyla operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda damacanaların içerisinde litrelerce kaçak alkol ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kdz. Ereğli ilçesinde iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 1 ruhsatsız tabanca, 45 litre etil alkol, 15 adet alkol yapımında kullanılan aroma kiti, 11 litre el yapımı alkol, 1 adet alkol yapım aparatı ele geçirildi.

M.L.E. isimli şahıs hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında adli işlem yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaycuma ilçesinde gerçekleştirilen Önleyici Kolluk Devriyesi sırasında bir araçta uyuşturucu madde kullanıldığı ve ruhsatsız tabanca bulundurulduğunu tespit etti. Yapılan aramada 6 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı,

1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet 9mm tabanca fişeği ele geçirildi.

Ekipler, halkın huzur ve güvenliğini korumak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - ZONGULDAK