Zonguldak'ta Kaçak Alkol Operasyonu: 50 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Zonguldak'ta polis ekiplerince yapılan operasyonda 50 litre etil alkol ile çok sayıda içki şişesi ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince ilçede bir adreste yapılan aramalarda kaçak alkol ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Aramalarda; 19 adet 0.5 litrelik su şişesi, 3 adet 2 litrelik rakı şişesi, 2 adet 1.5 litrelik rakı şişesi, 2 adet 1.5 litrelik votka şişesi, 2 adet 1 litrelik votka şişesi, 1 adet 2 litrelik viski şişesi, 3 adet 1 litrelik viski şişesi, 1 adet 0.1 litrelik viski şişesi, 1 adet 19 litrelik su bidonu (içerisinde sıvı), 1 adet 5 litrelik su bidonu (içerisinde sıvı), 1 adet 5 litrelik plastik su şişesi, 1 adet 0.5 litrelik cam su şişesi, 1 adet 0.5 litrelik malt aromalı cam şişe, 1 adet enjektör, 2 adet plastik aparat, 10 adet cam şişe kapağı ile yaklaşık 50 litre etil alkol ele geçirildi.

İkamet sahibi V.D. hakkında 5607 sayılı 'kaçakçılıkla mücadele kanunu-sağlık için tehlikeli madde temini' suçlarından adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK