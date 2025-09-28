Haberler

Zonguldak'ta Jandarmaya Uymayan Sürücü Kaza Yapıp Kaçtı

Zonguldak'ta Jandarmaya Uymayan Sürücü Kaza Yapıp Kaçtı
Zonguldak'ta jandarma uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçmaya devam etti. Jandarma tarafından yakalanan sürücünün arandığı tespit edildi.

Zonguldak'ta jandarma uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kaza yapmasının ardından yaya olarak kaçmaya devam etti. Şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin uygulama yaptığı noktada 67 ADY 470 plakalı otomobilin sürücüsü D.İ., "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Ekipler, kaçan şüphelinin peşine düştü. Kaçış sırasında Birlik Mahallesi Esençay Sokak'ta kaza yapan D.İ., aracı terk ederek yaya olarak kaçmayı sürdürdü. Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde şüpheli D.İ.'nin, ifadesi alınmak üzere arandığı tespit edildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan kovalamaca sırasında hasar gören ekip aracı ile kaza yapan otomobil, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla kaldırıldı. - ZONGULDAK

