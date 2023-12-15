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Zonguldak'ta Jandarma Operasyonunda Sikke Ele Geçirildi

15 Aralık 2023 12:20 Güncelleme: 12:22 Abone Ol

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramada 43 adet sikke ve bir adet yüzük ele geçirildi. Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.