Zonguldak'ta Jandarma Operasyonunda Sikke Ele Geçirildi
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramada 43 adet sikke ve bir adet yüzük ele geçirildi. Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda sikke ele geçirildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; istihbarı çalışmalar neticesinde harekete geçti. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden bir şüphelinin aracında, üzerinde ve eşyasında yapılan aramada 43 adet sikke ve bir adet yüzük ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelinin ifadesinin alınmasını ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK