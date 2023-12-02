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Zonguldak'ta Jandarma Ekipleri Hakkında Yakalama Kararı Bulunan 7 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta jandarma ekipleri hakkında yakalama kararı bulunan 7 şüpheli hakkında işlem yaptı. Şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 01 Aralık tarihinde 49 ekip, 151 personelin katılımıyla gündüzün başlangıcı esas alınarak başlayan ve aynı gün 12: 00 saatleri arasında "Aranan Şahısların Yakalanması Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulamalarda; bin 943 şahıs sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda hakkında yakalama kararı bulunan, Karşılıksız Yararlanma suçundan 1, Yağma suçundan 1, Basit Yaralama suçundan 1, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hakkında Hırsızlık suçundan 1, Kayıp Şahıs suçundan 1, Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan 1 ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan 1 olmak üzere toplam 7 şahıs hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 1'i adli makamlarca tutuklandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Jandarma Aralık Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç Hukuk 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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