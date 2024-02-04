Zonguldak'ta jandarma ekipleri aranan şahısları yakaladı

Zonguldak'ta jandarma ekipleri 50 ekip, 150 personelin katılımıyla "Aranan Şahısların Yakalanması" uygulaması gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığınca 50 ekip, 150 personelin katılımıyla "Aranan Şahısların Yakalanması" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 2 bin 49 kişi sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda hakkında yakalama kararı bulunan Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan 1, Hırsızlık suçundan 2, Dolandırıcılık suçundan 1 ve Yoklama Kaçağı Olarak Aranan 1, olmak üzere toplam 5 şahıs hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK