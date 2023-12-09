Zonguldak'ta Jandarma Ekipleri 937 İnternet Sitesini Bildirdi

Zonguldak'ta jandarma ekipleri 937 internet sitesini Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanlığına bildirdi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla yapılan çalışmalar ve araştırmalar sürüyor. 1- 30 Kasım 2023 tarihleri arasında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde internet ve sosyal medya üzerinden işlenen suçlar çerçevesinde başta "terör örgütü propagandası, uyuşturucu madde kullanımını özendirme, nitelikli dolandırıcılık" vb. suçları işlediği tespit edilen 23 şüpheli hakkında yasal işlem yapılarak, 11 faili meçhul siber suç olayının aydınlatılması sağlandı.

İcra edilen sanal devriye faaliyetlerinde ise, veri tabanı yurt dışı olan ve yurt içi kaçak yayın yaptığı tespit edilen 257 yasadışı bahis sitesi, 243 müstehcen içeriğe sahip site, 198 uyuşturucu madde kullanımını özendiren site, 239 zararlı yazılım içeren dolandırıcılık amaçlı internet sitesi olmak üzere toplam 937 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'na (BTK) bildirilerek mağduriyetlerin önüne geçilmesi sağlandı. - ZONGULDAK