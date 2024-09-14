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Zonguldak'ta İşçi İntihar Girişiminde Bulundu: Maaş ve Sigorta Sorunları

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki inşaatta çalışan bir işçi, maaşını alamadığı ve sigortasının yapılmadığı gerekçesiyle intihar girişiminde bulundu. Diğer işçiler de benzer sorunlar yaşadıklarını belirterek durumu protesto etti. Firma yetkilileri işçilere sorunlarının çözüleceği sözünü verdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Karadeniz Ereğli Endüstri Meslek Lisesi inşaatında çalışan işçi, maaşını alamadığı ve sigortasının yapılmadığı gerekçesiyle intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, çalıştığı Karadeniz Ereğli Endüstri Meslek Lisesi inşaatının çatısına çıkan Emrullah A., yaşadığı maddi sorunları dile getirdi. Olayı gören diğer inşaat işçileri durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, Emrullah A.'yı ikna etmek için harekete geçti. Bu sırada firma yetkilileri ile görüşen Emrullah A.'nın iş arkadaşları, işçiyi çatıdan inmeye ikna etti. Emrullah A., olay yerindeki ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer işçiler de maaşlarını alamadıklarını ve sigortalarının yapılmadığını ileri sürdüler. Yaklaşık üç aydır sorunlarla karşı karşıya olduklarını belirten işçiler, alacakları ödemeden inşaat alanından ayrılmayacaklarını ifade ettiler. Olay yerine gelen firma yetkilileri ile yapılan görüşmelerin ardından işçilerin maaş ve sigorta sorununun çözüleceğine dair söz verildi. Yapılan açıklama sonrasında işçiler, işlerine kaldıkları yerden devam etme kararı aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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