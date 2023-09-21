Zonguldak'ta iş yerinden hırsızlık şüphelisi yakalandı

Zonguldak'ta bir iş yerinden hırsızlık olayının şüphelisi Nebioğlu beldesinde yakalandı. Çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi.

Zonguldak'ta bir iş yerinden hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı. Çalınan malzemeler de sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan araştırma sonucunda, Nebioğlu beldesinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayının faili olan şüpheli yakalandı. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Çalınan malzemeler bulunarak sahibine teslim edildi. - ZONGULDAK