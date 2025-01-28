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Zonguldak'ta İş Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Zonguldak'ta İş Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ise ağır yaralandı. Olayda vincin devrilmesi sonucu iki işçi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşanan iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi ise yaralandı.

Olay ilçeye bağlı Müftü Mahallesi üzerindeki bir fabrikada müteahhit firma çalışanlarının çalışma yaptığı sırada Mehmet Çiğ (25) ile 21 yaşındaki İsmail Bozkurt vincin devrilmesi üzerine ağır yaralandı. Diğer çalışanların imdadına koştuğu yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. İşçilerden İsmail Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Mehmet Çiğ'in hastanedeki tedavisi ise sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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