Zonguldak'ta intihara teşebbüs eden kadını polis ekipleri ikna etti
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Zonguldak'ta bir kadının intihara teşebbüs ettiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, genç kadını Fener bölgesindeki kayalıklarda buldu ve ikna etti. Kadın sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak'ta intihara teşebbüs eden kadını polis ekipleri ikna etti.
Edinilen bilgiye göre dün gece saatlerinde genç bir kadının intihara teşebbüs ettiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi. Sahil bandı üzerinde araştırma yapan ekipler, genç kadını Fener bölgesindeki kayalıklarda buldu. Yapılan müzakere sonucu ikna edilen genç kadın sağlık kontrolleri için Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa