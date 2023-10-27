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Zonguldak'ta intihara teşebbüs eden kadını polis ekipleri ikna etti

Zonguldak'ta bir kadının intihara teşebbüs ettiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, genç kadını Fener bölgesindeki kayalıklarda buldu ve ikna etti. Kadın sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.