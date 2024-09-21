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Zonguldak'ta İntihar Girişimi: Hayati Tehlike Var

Zonguldak'ta İntihar Girişimi: Hayati Tehlike Var
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde evinde intihar girişiminde bulunan S.Ö., hastanede tedavi altına alındı. İlaçlarla hayatına son vermek isteyen kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde evinde intihar girişiminde bulunan bir kişi kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

iddiaya göre, S.Ö. isimli şahıs, aldığı ilaçlarla hayatına son vermek istedi. Yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulunan S.Ö. için hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bilinci kapalı olan S.Ö.'ye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan müdahalenin ardından S.Ö., ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastane yetkililerinden alınan bilgilere göre, S.Ö.'nün hayati tehlikesi devam ettiği ve tedavisi sürdüğü öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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