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Zonguldak'ta İntihar Girişimi: Aile Sorunları Nedeniyle Çatıya Çıktı

Zonguldak'ta İntihar Girişimi: Aile Sorunları Nedeniyle Çatıya Çıktı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ailesi ile problemleri olduğu iddia edilen bir kişi, yaşadığı evin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmaları sonucu kişi çatıyı terk etti ve hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, ailesi ile problemleri olduğu ileri sürülen H.E., yaşadığı evin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olay, komşuların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle ortaya çıktı. İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarının ardından H.E., polis ekipleri tarafından çatıda bulunduğu yerden indirildi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan H.E., kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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