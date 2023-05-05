Zonguldak'ta ilişkide bulunmayı reddeden öğrenci şiddete maruz kaldı

Zonguldak'ta ilişkide bulunmayı reddeden üniversite öğrencisi sevgilisi tarafından şiddete uğradı. Şikayetçi olan öğrenci, darp raporu aldı ve uzaklaştırma kararı verilen şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ZONGULDAK'ta ilişkide bulunmayı reddedince sevgilisi M.A.'nın (24) şiddetine uğrayan üniversite öğrencisi A.A. (19), darp raporu alıp, şikayetçi oldu. Uzaklaştırma kararı verilen M.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, 30 Nisan'da İncivez Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencileri M.A. ile sevgilisi A.A., bir eğlence mekanında eğlendikten sonra eve gitti. İddiaya göre; M.A., burada sevgilisine ilişki teklifinde bulundu ancak A.A. kabul etmedi. Ret cevabı alan M.A. ile A.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi M.A., A.A.'ya hakaret ve küfürler edip, kolunu sıktı. Polisi arayan A.A., darp raporu alıp, şikayetçi oldu. Polis merkezine çağrılan M.A. aralarında tartıştıklarını, kendisini korumak için sevgilisinin bileğinden tuttuğunu söyledi. Uzaklaştırma kararı verilen M.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Zorlama ve tacize karşı susmayacağını ifade eden A.A., vücudundaki izleri gösteren bir fotoğrafı da sosyal medyada paylaştı. A.A., paylaşımda "Yaşadıklarımı bir kareye sığdıracak olsam; bunlar olurdu. Herkesi vicdanıyla ve yaptıklarıyla baş başa bırakıyorum" dedi. Öte yandan serbest bırakılan M.A.'nin sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşıp, "Baba tahliye. Haha atarsa 2 yıl" yazdığı görüldü.