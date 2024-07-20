Zonguldak'ta İleri Evre Kanser Hastası Kadın Ölü Bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 62 yaşındaki Nariye Akıncı, komşuları tarafından ölü bulundu. Akıncı'nın ileri evre kanser hastası olduğu öğrenildi.

İlçede esnaflık yaptığı öğrenilen Nariye Akıncı'nın işyerinin kapalı olmasından şüphelenen komşuları, içeri girdiklerinde yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Akıncı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İleri evre akciğer kanseri olduğu öğrenilen Akıncı'nın cenazesi; yapılacak otopsinin ardından yakınlarına teslim edileceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK