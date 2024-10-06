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Zonguldak'ta İki Ayrı Trafik Kazası: 4 Yaralı

Zonguldak'ta İki Ayrı Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gerçekleşen iki trafik kazasında toplamda 4 kişi yaralandı. İlk kaza bir aracın diğerine çarpması sonucu, ikinci kaza ise sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşanan iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bartın'dan Zonguldak yönüne giden Ş.K. idaresindeki 67 DT 31 plakalı otomobil, kavşaktan ana yola girmeye çalışan S.M. yönetimindeki 67 ACE 429 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri şarampole yuvarlandı. Kazada Ş.K., S.M. ve araçta yolcu olarak bulunan M.E.K. yaralandı. Olay yerine hızla intikal eden ekipler, yaralıları sıkıştıkları araçlardan çıkardı. Yaralılar, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Diğer kaza ise Çömlekçi Köyü'nde meydana geldi. Henüz kimliği ve plakası öğrenilemeyen bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracını boş bir araziye uçurdu. Sürücü kazadan yaralı olarak kurtuldu ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaza nedenlerini ve detaylarını araştırıyor. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, olay yerinde incelemeler sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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