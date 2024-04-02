Zonguldak'ta İftar Öncesi Trafik Uyarısı

Zonguldak'ta iftara sayılı saatler kala vatandaşlar alışveriş yapmak için araçlarını caddeye park ederken ekipler de caddedeki trafik akışını sağlamak için uyarılarda bulundu.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Gazipaşa Caddesi'nde denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler Zonguldak için iftar vakti öncesi anons cihazından, "İftar vakti öncesi yasaklı bölgelere park yapmayın. Araçları bulunduğu yerden acilen kaldırın" şeklinde vatandaşları uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen sürücülerin plakaları alınarak cezai işlem uygulandı. - ZONGULDAK