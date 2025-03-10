Zonguldak'ta Huzur Uygulamaları: 19 Şüpheli Yakalandı
Zonguldak'ta polis ve jandarma tarafından yapılan huzur uygulamalarında 19 şüpheli yakalandı, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede önemli sonuçlar elde edildi.
Zonguldak'ta polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen huzur uygulamalarının sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.
Zonguldak Valiliğİ; 3 - 9 Mart 2025 tarihleri arasında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca yapılan huzur uygulamalarının sonuçlarını paylaştı. 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 16, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası ile aranan 3 şahıs olmak üzere 19 şüpheli yakalandı.
23 maden ocağı denetlenirken 4 maden ocağı imha edildi. 34 ton kömür, 25 metre ray, 1 adet vagon ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadelede 11 operasyon düzenlenirken 4 şüpheli tutuklandı,1 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı.
Uyuşturucuyla mücadelede 106,26 gram metamfetamin, 18,74 gram sentetik kannabinoid, 1,98 gram esrar, 22 gram kubar esrar, 10 adet sentetik ecza hap, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ile 58 bin 640 TL nakit para ele geçirildi.
Okul çevrelerine yönelik 265 denetim gerçekleştirilirken bin 9 kişi sorgulandı. 128 umuma açık yer sorgulanırken 708 servis aracı denetlendi.
667 trafik uygulamasında 21 bin 678 araç ile 14 bin 614 kişi denetlendi. Uygulamalarda 4 tabanca ile 3 tüfek ele geçirildi.
Düzensiz göçle mücadelede 24 yabancı şahıs sorgulandı. 1 düzensiz göçmen yakalandı. - ZONGULDAK