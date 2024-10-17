Zonguldak'ta Huzur 67 Genel Asayiş ve Trafik Uygulaması
Zonguldak'ta gerçekleştirilen 'Huzur 67 Genel Asayiş ve Trafik Uygulaması' kapsamında, 204 personel ile 3 bin 289 şahıs ve 705 araç sorgulandı. Denetimlerde ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, 4 aranan şahıs yakalandı ve trafik kurallarını ihlal eden sürücülere ceza kesildi.
Zonguldak'ta polis ekiplerince "Huzur 67 Genel Asayiş ve Trafik" uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 204 personel ve 48 ekiple "Huzur 67 Genel Asayiş ve Trafik Uygulaması" yapıldı. Uygulama sonucu 3 bin 289 şahıs ve 705 araç sorgulandı. Yirmibeşi alkollü mekan olmak üzere 126 umuma açık dinlenme ve eğlence yeri denetlendi. Yapılan denetimlerde; hakaret, işyeri dokunulmazlığını ihlal etmek, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından aranan 4 şahıs yakalandı.
Bir adet ruhsatsız tabanca ve bir adet belgesiz kurusıkı tabanca ele geçirildi. 3 iş yeri hakkında ruhsatsız faaliyette bulunmak, 6 iş yeri hakkında ise yasaklı alanda sigara tüketimine izin vermekten dolayı tutanak tutuldu.
Trafik kurallarını ihlal eden 25 araç sürücüsüne toplam 240 bin 323 lira trafik idari para cezası kesildi. - ZONGULDAK