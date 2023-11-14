Zonguldak'ta Hırsızlık Zanlısı Yakalandı, Çalınan Eşyalar Teslim Edildi

Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda bir evden çalınan eşyaların sahibine teslim edildiği ve hırsızlık zanlısının yakalandığı bildirildi.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince bir evden yaşanan hırsızlık olayının ardından yapılan araştırmada hırsızlık zanlısı kıskıvrak yakalandı. Çalınan eşyalar da sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda Çaycuma ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının ardından bir şüpheli yakalandı. Evden çalındığı tespit edilen bir adet gitar, 1 adet televizyon, 1 adet su pompası, 1 adet ışıldak, 5 adet güvenlik kamerası, 2 adet çocuk beşiğine ekiplerce el konuldu.

Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan eşyalar ise sahibine geri teslim edildi. - ZONGULDAK