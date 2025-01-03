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Zonguldak'ta Hırsızlık Zanlısı 42 Dk. Bekleyip Paspası Çaldı

Zonguldak'ta Hırsızlık Zanlısı 42 Dk. Bekleyip Paspası Çaldı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir işyerinin önünde oturarak etrafı kontrol eden hırsızlık zanlısı, 42 dakika sonra motosikletin paspasını çalarak kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir işyerinin önündeki merdivenlerde oturarak etrafı kolaçan eden hırsızlık zanlısı, 42 dakika boyunca bekledikten sonra motosikletin paspasını çalarak kayıplara karıştı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Müftü Mahallesi üzerinde yaşanan olayda işyerinin önündeki merdivenlere gelerek oturan bir hırsızlık zanlısı, önce etrafı bir müddet kolaçan etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde daha sonra ayağa kalkan şüpheli, etrafını gözledikten sonra bir müddet daha ayakta bekledi. Etrafta kimsenin olmadığından emin olunca da motora yönelik paspası alarak hızla işyerinin önünden uzaklaştı.

Paspasın yerinde olmadığını görünce güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen işyeri sahibi Okan Ummak, "Olay dün akşam 18.00 sıralarında oldu. Dükkanı kapattıktan sonra evime gitmek istedim. Bir baktım motorun paspası yok. Kamerayı incelediğimde bir arkadaşın buraya geldiğini gördüm. Bir müddet oyalanıyor. Paspası alıyor ve gidiyor. Biz motorun çalınacağını zannettik. Paspas gitti. Kendisinden şikayetçi olduk" dedi.

Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler şikayet sonrası çalışma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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