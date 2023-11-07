Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda hırsızlık zanlıları yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve çevrede yapılan aramada alkol çalındığı tespit edildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 2'si serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta hırsızlık zanlıları jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri tarafından il merkezinde bölgesinde önleyici kolluk devriyesi devriyesi esnasında yol kenarında duran bir aracın etrafında 4 kişinin şüpheli hareketler sergilemesi sonucu, araç çevresi ve yol kenarında bulunan ormanlık alanda yapılan kontrolde, siyah poşet içerisine konulmuş bandrollü 25 adet teneke kutu alkol, 1 adet cam şişe alkolün olduğu tespit edildi. Bölgede ki tekel bayii işletmecileriyle yapılan görüşmelerde; bir tekel bayiinin önündeki dolabın kilitlerinin kırılarak kapılarının açık olduğunun, 25 adet teneke kutu alkolün ve 1 cam şişe alkolün eksik olduğunun beyan edilmesi üzerine, gerekli Adli işlemlere başlanarak şüpheli 4 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli şahıstan 2'si ifadesi alınarak serbest bırakıldı diğer ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK