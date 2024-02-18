Zonguldak'ta Hırsızlık ve Dolandırıcılık Suçlarına Yönelik Huzur Güven Uygulaması

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Hırsızlık ve Dolandırıcılık Suçlarından Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Huzur Güven Uygulaması" gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uygulamada uygulamada 49 ekip ve 153 personel görev aldı. Yapılan sorgulamalar sonucunda toplam 3 bin 713 şahıs kontrol edildi. Bu kontroller sonucunda "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" ve "Taksirle Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Sebep Olma" suçlarından 2 şahıs hakkında işlem yapıldı. - ZONGULDAK