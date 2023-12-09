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Zonguldak'ta heyelan sonucu toprak altında kalan 2 kişi kurtarıldı

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Zonguldak'ta meydana gelen heyelan sonucu toprak altında kalan 2 kişi kurtarıldı. Anne ve oğlunun kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Heyelanda toprak altında kalan 18 kişi kurtarıldı

Zonguldak'ta anne ve oğlunu kurtarma çalışmalarında can pazarı yaşandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta toprak altında kalan evdeki 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sırasında meydana gelen ikinci heyelanda toprak altında kalan 2'si ağır 18 yaralı kurtarıldı.

Asma Mahallesi Tulumba mevkiinde meydana gelen heyelanda içerisinde anne Perihan ve oğlu Sait'in bulunduğu ev toprak altında kalmıştı.

Olay yerine gelen ekiplerin kurtarma çalışmalar sırasında meydana gelen ikinci büyük heyelanda 18 kişilik ekip toprak altında kaldı.

Can pazarının yaşandığı olayda ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekipleri sevk edildi.

Hummalı çalışmayla toprak altında kalan 18 yaralı kurtarılarak ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

2 kişinin durumunun ağır olduğu olayla ilgili bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken çevredeki evler tedbir amacıyla boşaltıldı.

Arazinin sıkıntılı olması nedeniyle ambulanslar olay yerine ulaşım sağlayamazken yaralılar sedye ve AFAD araçlarıyla ambulanslara taşındı.

Anne ve oğlunu kurtarma çalışmaları yeni bir heyelan riski nedeniyle kademeli olarak sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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