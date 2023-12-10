Zonguldak'ta Heyelan Sonucu Aracın Kurtarılması

Zonguldak'ta meydana gelen heyelan sonucu bir evin garajı toprakla doldu ve araç metrelerce yüksekten düşmekten son anda kurtuldu. Sabah saatlerinde araç sahipleri tarafından çağrılan çekici yardımıyla araç garajdan çıkarıldı.

Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen heyelan bir aracı garajından çıkardı.

Zonguldak'ta sağanak yağış nedeniyle birçok yerde heyelan meydana geldi. Heyelandan etkilenen yerlerden biri de Çaydamar Mahallesi oldu. Çaydamar Mahallesi Şirin Sokak'ta meydana gelen heyelan nedeniyle bir evin garajı toprakla doldu. Duvar arasında sıkışması sayesinde araç metrelerce yüksekten düşmekten son anda kurtuldu. Sabah saatlerinde araç sahipleri tarafından çekici çağrıldı. Araç, çekici yardımıyla garajdan çıkarılarak kurtarıldı. - ZONGULDAK