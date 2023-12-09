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Zonguldak'ta Heyelan: İş Makineleri Toprak Altında Kaldı

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Zonguldak'ta meydana gelen heyelan sonucu evin altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışan iş makineleri, ikinci heyelan nedeniyle toprak altında kaldı. Yaralıların olduğu belirtiliyor.

Zonguldak'ta meydana gelen heyelan nedeniyle göçük altında kalan evdeki 2 kişiyi kurtarma çalışmalarına katılan iş makineleri, ikinci heyelanda toprak altında kaldı. İlk belirlemelere göre yaralıların olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Asma Mahallesi Tulumba mevkiinde meydana gelen heyelanda içerisinde anne ve oğlunun bulunduğu ev toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışan iş makinelerinin olduğu bölgede ikinci büyük heyelan meydana geldi. Heyelanda toprak altında kalan çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenilirken bölgeye takviye ekipler sevk edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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