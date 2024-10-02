Zonguldak'ta Heyelan Anı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ne giden yolda meydana gelen heyelan, güvenlik kameralarına yansıdı. Aşırı yağışların etkisiyle gerçekleşen olayda, küçük toprak parçalarının ardından büyük kayalar yola indi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ne giden yol güzergahında meydana gelen heyelan anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı yağış uyarısının yaptığı Zonguldak'ta heyelanlar meydana geldi. Karadeniz Ereğli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ne giden güzergah üzerinde heyelan yaşandı. Önce küçük toprak parçalarının kaymasının ardından devasa kayalar yola indi.
O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - ZONGULDAK