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Zonguldak'ta Heyelan: 6 Kişi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Zonguldak'ta Heyelan: 6 Kişi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Zonguldak'ta meydana gelen heyelan sonucu bir apartmanın girişi ve arka cephesi kapandı. İtfaiye ekipleri, balkonunda mahsur kalan 1'i çocuk 6 kişiyi kurtardı. Olay yerine ambulans ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ta bir apartmanın arka cephesi ve ana girişini kapatan heyelan sebebiyle mahsur kalan 1'i çocuk 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Meteoroloji'nin aşırı yağış uyarısının ardından il merkezinde etkili olan yağışlarla birlikte Terakki Mahallesi Buldanlı Sokak'ta meydana gelen heyelan sebebiyle 4 katlı bir apartmanın arka cephesi ve ana girişi kapandı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, UMKE, itfaiye, polis ve doğalgaz ile enerji firmasının ekipleri sevk edildi.

Apartmanın balkonunda kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar olay yerine gelen itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı. Mahsur kalan 1'i çocuk 6 kişi güvenli bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinin çevre güvenliğini alarak şerit çekti. Heyelanın devam etme tehlikesi sebebiyle olay yerine giriş çıkışlar kapatıldı.

Gürültü ile balkona koştuklarını anlatan apartman sakini Cengiz Özçelik, "Yağmurla birlikte toprak doydu. Binanın etrafında heyelan meydana geldi. Biz evde 6 kişiydik. Sağlığımızda bir sıkıntı yok" dedi.

Heyelanın ardından ekiplerin çalışma yapması bekleniyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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