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Zonguldak'ta Hemşire Yangın Davasında Önemli İfadeler Verildi

Zonguldak'ta Hemşire Yangın Davasında Önemli İfadeler Verildi
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde, hemşire Önder E.'nin çakmakla alkol dolum işlemi sırasında çıktığı iddia edilen yangın sonucu yaralanan hemşire Gizem Elif Türk ve personel Yılmaz Yapıcı'nın ifade verdiği dava sürüyor. Duruşmada yaralıların tedavi süreçleri ve sanık avukatının savunması üzerine tartışmalar yaşandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde, alkol dolumu sırasında hemşire Önder E.'nin çakmakla sebep olduğu iddia edilen yangın sonucu yaralanan hemşire ve hastane personelinin tedavi süreçleri devam ederken, davada önemli ifadeler verildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde, üç yıl önce yaşanan olayda, hemşire Gizem Elif Türk ve hastane personeli Yılmaz Yapıcı, hemşire Önder E.'nin elindeki çakmakla alkol şişelerini ateşe verdiği ve yaralanmalarına sebep olduğu iddiasıyla açılan davada ifade verdiler. Önder E. hakkında "taksirle birden fazla kişiyi yaralama" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılama devam ediyor. Türk, ifadesinde "Yanıkların yanı sıra çok büyük acılar çektim. Eğer iftira atacak olsam, Yılmaz abiye de suç atardım. Yaşadığım acıları bir ben biliyorum. Erarslan'ı uyardım, 'abi yapma' dedim. Ancak dinlemedi. Bu acılara sebep olanın adalet karşısında cezasını bulmasını istiyorum" dedi.

10 Aralık 2021'de hastanede gerçekleşen olayda iddiaya göre, Önder E.; alkol dolum işlemi yapan Gizem Elif Türk ve Yılmaz Yapıcı'ya "Alkol saf mı, sulu mu?" sorusunu yönelttikten sonra "Sizi yakayım mı?" diyerek çakmağını ateşledi. Çıkan alevler sonucu Türk ve Yapıcı yaralandı. Yılmaz Yapıcı hastanede, Gizem Elif Türk ise Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördü. Türk'ün yanık tedavisi 52 gün sürdü. Soruşturma kapsamında Önder E. hakkında dava açıldı.

2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Yılmaz Yapıcı'nın Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporu mahkemeye sunuldu. Raporda, Yapıcı'nın yüzündeki yaraların iyileştiği, kalıcı bir iz olmadığı ve organlarında fonksiyonel bir bozukluk bulunmadığı belirtildi. Ancak Yapıcı'nın avukatı, müvekkilinin daha fazla zarar gördüğünü belirterek, yeni bir rapor alınmasını talep etti.

Duruşmada ayrıca, hemşire Gizem Elif Türk, sanık avukatının savunmasına tepki göstererek "Gördüğüm şeyi söylüyorum, yalan mı söylüyorum?" diye konuştu. Sanık avukatı ise olayın net bir şekilde aydınlatılmadığını belirterek, kamera kayıtlarının incelenmesini ve yangının çıkış nedeninin netleştirilmesini talep etti. Mahkeme, savcının mütalaasını hazırlaması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bülent Ecevit Üniversitesi zonguldak Hastane

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