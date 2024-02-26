Zonguldak'ta havadan trafik denetimi yapıldı

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin trafik denetimine havadan cayrokopter ile destek verildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri ile müşterek olarak 10.30-11.30 saatleri arasında Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan Cayrokopter (Hava Aracı) ile Çaycuma ilçesindeki yol güzergahında denetim gerçekleştirildi.

Sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu arttırmak, trafik kazalarını önlemek ve azaltmak maksadıyla havadan destek sağlanan trafik denetiminde kural ihlali yaptığı tespit edilen 4 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Trafik güvenliğinin sağlanmasına katkı sunulması amacıyla önümüzdeki günlerde de Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından cayrokopter ve drone ile denetimlere devam edileceği kaydedildi. - ZONGULDAK