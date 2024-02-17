Zonguldak'ta hareket halindeki kamyonet alev aldı

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde hareket halindeyken motorundan alev alan kamyonet, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, olay Alaplı değirmenağzı mevkiinde meydana geldi. Alaplı yönüne gitmekte olan Hüseyin G. idaresindeki 81 FJ 895 plakalı gıda maddesi yüklü kamyonet, haraket halindeyken motor kısmından alev aldı. Motordan duman çıktığını gören sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurup, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Alaplı itfaiye ekipleri sevk edildi. İttfaiye ekipleri müdahalesi ile kısa yangın büyümeden söndürülürken, kamyonette maddi hasar oluştu. - ZONGULDAK