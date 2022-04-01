Zonguldak'ta haklarında hapis cezası bulunan 39 şüpheli yakalandı

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta polis ekiplerinin yaptığı çalışmada haklarında hapis cezası bulunan 39 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre il genelinde 15- 31 Mart 2022 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü ve büro amirliklerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Asayiş suçlarından 62, narkotik suçlarından 1, kaçakçılık suçlarından 4, SİBER suçlardan 1 olmak üzere toplam 80 ayrı suçtan aranan 62 şahıs ekiplerce yakalandı. Haklarında 5 yıla kadar hapis cezası kararı verilen 32 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası kararı verilen 6 şahıs, 10 yılın üzerinde hapis cezası kararı verilen 1 şahıs olmak üzere toplamda 39 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şahıslardan T.K.'nın kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık suçundan 19 yıl 8 ay hapis cezası, N.B.'nin çocuğun nitelikli istismarı suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası, O.B.'nin hırsızlık-konut dokunulmazlığının ihlali suçundan 8 yıl hapis cezası, B.Y.Y.'nin cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma-basit yaralama suçundan 7 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası, S.D.'nin çocuğun nitelikli cinsel istismarı sıçından 7 yıl 3 ay 12 gün hapis cezası, V.Ö.'nün bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası, S.T.'nin de hırsızlık suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı.

Emniyet; il genelinde halkın huzuru için aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam edeceğini açıkladı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa