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Zonguldak'ta Hafif Ticari Araç Takla Attı: 2 Yaralı

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Zonguldak-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 08.00 sıralarında Zonguldak- Ankara karayolu üzerinde yaşandı. Zonguldak istikametine seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 67 EY 907 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıktı. Taklalar atan araç ters dönerek durabildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü ve yanındaki yolcu ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza yapan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Ankara Acil Durum Yaralanma Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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