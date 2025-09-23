Zonguldak'ta Güvenlik Operasyonları: 26 Hükümlü Yakalandı

Zonguldak'ta polis ve jandarma ekiplerinin 15-21 Eylül tarihleri arasında düzenlediği uygulama ve operasyonların detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

Zonguldak Valiliği koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Bir hafta süren çalışmalarda, haklarında 0 ila 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 26 hükümlü ile ifadesi alınmak üzere aranan 38 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 15 operasyonda 2 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda yaklaşık 5 kilogram sentetik kannabinoid, bir miktar metamfetamin, kubar esrar, sentetik ecza hapı, kenevir bitkisi ve tohumu ile uyuşturucu kullanma aparatı ve 3.400 TL para ele geçirildi.

Yapılan aramalarda ayrıca 5 tabanca, 234 ruhsatsız av tüfeği ve 2 yivsiz tüfek bulundu. Denetimler kapsamında; 654 trafik uygulaması yapılarak 7.876 araç kontrol edildi. Okul ve çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde ise 2.704 şahıs sorgulandı, 374 okul, 87 metruk bina, 209 umuma açık yer ve 665 servis aracı incelendi.

Kaçak madenciliğin önlenmesine yönelik 14 denetimde, usulsüz faaliyet gösterdiği belirlenen 7 ocak imha edildi. Bu ocaklarda 17 ton kömür, 197 metre ray, 6 vagon ve çeşitli sanayi malzemelerine el konuldu.

Düzensiz göçle mücadele çerçevesinde yapılan kontrollerde ise 22 düzensiz göçmen yakalandı. - ZONGULDAK