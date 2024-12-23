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Zonguldak'ta Güvenlik Denetimleri: Aranan Şahıslar ve Ruhsatsız Maden Ocakları Ele Geçirildi

Zonguldak'ta Güvenlik Denetimleri: Aranan Şahıslar ve Ruhsatsız Maden Ocakları Ele Geçirildi
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Zonguldak'ta jandarma ve polis ekiplerince yapılan denetimlerde aranan şahıslar ve ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik operasyonlar yapıldı. 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 15 şüpheli yakalandı, 4 ruhsatsız maden ocağı kapatıldı, birçok uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Zonguldak'ta jandarma ve polis ekiplerince yapılan denetimlerde aranan şahıslar, ruhsatsız işletilen maden ocakları, ele geçirilen silahlar ve denetimlere ilişkin veriler kamuoyu ile paylaşıldı.

Zonguldak Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün 16-22 Aralık 2024 tarihleri arasındaki denetimlerine ilişkin verileni kamuoyu ile paylaştı. Aranan şahıslara yönelik denetimlerde 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 15 şüpheli, 5 ila 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 2 şüphelinin yanı sıra ifade için aranan 62 kişi yakalandı.

Ruhsatsız işletilen 4 maden ocağının ihbarının ardından yapılan denetimlerde 3 ocak imha edildi. 2,5 ton kömür, 1 adet vagon ve 1 adet vinç ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan 10 operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheli tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda 93 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 15,20 gram sentetik kannabinoid, 55,35 gram esrar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet esrar öğütme aparatı ile 1 adet payp aparatı ele geçirildi.

231 okulda çevresinde yapılan denetimlerde 814 kişi sorgulandı. 58 metruk bina ile 164 umuma açık yer denetlendi. 622 servis aracı denetlendi.

Trafik ekiplerince 687 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde 13 bin 204 araç denetlenirken 7 bin 832 kişi de denetlenmiş oldu.

Uygulamalarda 1 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ile 1 adet yivli-yivsiz tüfek ele geçirildi. 5 düzensiz göç denetiminde 358 kişi sorgulandı. 3 düzensiz göçmen yakalandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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