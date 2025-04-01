Zonguldak'ta Güvenlik Denetimleri: 54 Şahıs Yakalandı

Zonguldak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından 24-30 Mart 2025 tarihleri arasında geniş çaplı uygulamalar ve denetimler gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda birçok suç unsuru ele geçirilirken, aranan şahıslar da yakalandı.

Ekiplerin yaptığı denetimler kapsamında hapis cezası bulunan 40 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 5 yıla kadar hapis cezası olan 16 kişi, 5-10 yıl cezası olan 1 kişi ve 10 yıl üzeri cezası bulunan 23 kişi yer aldı. Ayrıca ifadesi alınmak üzere aranan 14 kişi de gözaltına alındı. Böylece toplam 54 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Zonguldak'ta maden ocaklarına yönelik yapılan 12 denetimde kaçak işletmeler mercek altına alındı. Bu denetimler sonucunda 7 ihbar değerlendirilerek 6 ocak kapatıldı.

Yapılan aramalarda şu malzemeler ele geçirildi:

"5 adet dinamit, 7 adet vagon, 1 adet hava pompası, 190 metre ray, 4 adet vinç."

Uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen 14 operasyonda birçok madde ele geçirildi. Operasyonlarda 2 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında şunlar yer aldı:

"4,36 gr metamfetamin, 1,26 kg kokain, 98,59 gr bonzai, 6 gr kenevir tohumu, 19,33 gr esrar, 103 gr kubar esrar, 27 adet ecstasy, 12 adet uyuşturucu hap (Papp), 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız silah, Nakitte 15.700 TL."

Öğrencilerin güvenliğinin sağlanması adına 110 okul çevresinde denetim yapıldı. Denetimler kapsamında 567 kişi sorgulandı, 26 metruk bina incelendi ve 82 umuma açık yer kontrol edildi. 125 servis aracı da denetimden geçirildi.

Trafik güvenliği için yapılan 681 uygulamada, 20 bin 308 araç denetlendi. Ekipler tarafından 14 bin 154 kişi sorgulandı ve kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda 11 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 yivli-yivsiz tüfek ve 12 tüfek fişeği ele geçirildi. Düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen 2 uygulamada toplam 175 kişi sorgulandı. Bunların 20'sinin yabancı uyruklu olduğu belirlendi ve gerekli işlemler yapıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, kentte huzur ve güvenliği sağlamak için denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini vurguladı. - ZONGULDAK